Суд взыскал с бердского КБУ более 15,9 млн в пользу Горводоканала Новосибирска

Арбитраж удовлетворил иск о взыскании долга за водоотведение и начисленных пеней Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд Новосибирской области взыскал с МУП «Комбинат бытовых услуг» Бердска более 15,9 млн рублей в пользу МУП «Горводоканал» Новосибирска. Кроме того, предприятие обязали выплатить пени до полного погашения задолженности. Об этом стало известно из картотеки арбитражного суда.

Как следует из материалов суда, между новосибирским Горводоканалом и бердским Комбинатом бытовых услуг действует договор на оказание услуг по водоотведению.

По данным суда, задолженность КБУ за услуги по водоотведению за февраль 2026 года составила 15 693 470 рублей. Также Горводоканал потребовал взыскать пени в размере 223 631 рубля 95 копеек за период с 11 марта по 24 апреля 2026 года и продолжить их начисление до полного погашения долга.

Ответчик полностью признал исковые требования. Суд удовлетворил иск в полном объеме и постановил взыскать с КБУ задолженность, начисленные пени, а также судебные расходы по оплате госпошлины в размере 115 251 рубля.

Кроме того, суд постановил начислять пени с 25 апреля 2026 года до дня фактической оплаты задолженности.

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