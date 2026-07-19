В Новосибирске за два года центр временного пребывания помог 7 тысячам человек

Специализированный центр в Новосибирске принимает людей в течение 24 часов. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске за два года работы Специализированный центр временного пребывания оказал помощь более 7 тысячам человек. Учреждение помогает людям, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Все услуги здесь предоставляются бесплатно. Специалисты проводят первичный медицинский осмотр, следят за водно-питьевым режимом и обеспечивают безопасные условия для сна. Когда состояние человека стабилизируется, ему помогают добраться до транспортной развязки.

Попасть в центр можно двумя способами. Первый – через полицию. Если сотрудники находят на улице человека, который не может самостоятельно передвигаться из-за опьянения, его везут в центр. Второй способ – обратиться самостоятельно. Человек может прийти в учреждение, если чувствует, что не может справиться с последствиями употребления алкоголя.

В центре действуют четкие правила. Для помещения человека нужно его согласие. Если из-за опьянения человек не может выразить свою волю, согласие считается полученным до его полного восстановления. Центр принимает только тех, кому не требуется экстренная медицинская помощь. Пребывание в учреждении ограничено 24 часами. Если это время истекает ночью, с 22:00 до 6:00, пребывание продлевают до утра.

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