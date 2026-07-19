Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
+25°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 июля 2026 5:36

В Новосибирске продают складной фотоаппарат 1913 года выпуска

Антикварный предмет из линейки Kodak Autographic стоит 90 тысяч рублей
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
В Новосибирске выставили на продажу старинный фотоаппарат за 90 тысяч рублей. Фото: Ангелина ВАЙГЕЛЬ / нейросеть

В Новосибирске выставили на продажу старинный фотоаппарат за 90 тысяч рублей. Фото: Ангелина ВАЙГЕЛЬ / нейросеть

В Новосибирске появился аукционный лот — старинный складной фотоаппарат. Предмет был изготовлен в 1913 году. Соответствующее предложение появилось на одной из популярных платформ.

По данным продавцам, это оригинальная модель из линейки Kodak Autographic от компании Eastman Kodak. Аппарат прошел легкую реставрацию. Механизм работает исправно, затвор находится в рабочем состоянии. В конструкции используется натуральная кожа для «гормошки».

Стоимость антиквариата составляет 90 тысяч рублей. Но при этом продавец готов обсудить цену и устроить торг при личной встрече.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX