В Новосибирске продают складной фотоаппарат 1913 года выпуска

В Новосибирске выставили на продажу старинный фотоаппарат за 90 тысяч рублей. Фото: Ангелина ВАЙГЕЛЬ / нейросеть

В Новосибирске появился аукционный лот — старинный складной фотоаппарат. Предмет был изготовлен в 1913 году. Соответствующее предложение появилось на одной из популярных платформ.

По данным продавцам, это оригинальная модель из линейки Kodak Autographic от компании Eastman Kodak. Аппарат прошел легкую реставрацию. Механизм работает исправно, затвор находится в рабочем состоянии. В конструкции используется натуральная кожа для «гормошки».

Стоимость антиквариата составляет 90 тысяч рублей. Но при этом продавец готов обсудить цену и устроить торг при личной встрече.

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