Новосибирская область лидирует среди регионов Сибири по приросту фитнес-центров

Новосибирская область стала лидером в Сибири по приросту фитнес-центров. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Сибирском федеральном округе за первое полугодие 2026 года число организаций, работающих в сфере фитнеса, увеличилось на 12,04%. Такие данные приводит аналитическая служба «Контур.Фокус».

На 1 января в Сибири насчитывалось 922 организации с основным видом деятельности «Деятельность фитнес-центров». К 1 июля их число выросло до 1 033. За первые шесть месяцев года зарегистрировали 168 новых организаций, а 58 компаний прекратили работу. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года открылись 99 организаций, а общее количество участников рынка увеличилось на 5,96%.

Лидером по абсолютному приросту стала Новосибирская область. Число фитнес-организаций в регионе выросло с 223 до 258, то есть на 35. В Иркутской области показатель увеличился на 22 организации, в Алтайском крае — на 17. Красноярский и Томский регионы добавили по 12 организаций.

Наибольший относительный рост зафиксировали в Республике Алтай: число организаций там увеличилось с пяти до восьми, или на 60%. В Омской области показатель не изменился и остался на уровне 73 организаций.

Финансовые показатели отрасли также выросли. Совокупная выручка фитнес-индустрии Сибири за 2025 год составила 5,095 млрд рублей против 4,463 млрд рублей годом ранее. Прирост достиг 14,15%. Больше всего заработали фитнес-организации Красноярского края — 1,245 млрд рублей, и Новосибирской области — 1,214 млрд рублей.

Самую заметную динамику показала Кемеровская область. Выручка компаний региона увеличилась более чем в два раза — с 292,88 млн до 588,33 млн рублей. При этом в Томской и Омской областях доходы отрасли снизились на 15,34% и 6,66% соответственно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX