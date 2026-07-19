Прилет семи рейсов задержали в новосибирском аэропорту Толмачево

В новосибирском аэропорту наблюдаются задержки рейсов на прилет. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту Новосибирска Толмачево 19 июля возникли задержки прибывающих рейсов. Пассажиры ждут самолеты из нескольких городов с опозданием. Например, рейс DP 6525 из Москвы должен был приземлиться в 07:10, но расчетное время прибытия составило 08:15. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Проблемы с графиком затронули рейсы и из других регионов. Самолет из Якутска задержался почти на час, его ждут в 09:55 вместо 09:05. Рейс из Пекина прибудет в Толмачево в 11:10, что на 1 час 15 минут позже плана. Самолет из Хабаровска приземлится в 11:45, а не в 10:50. Рейс из Южно-Сахалинска задержали на 1 час 20 минут, он приземлится в 13:05.

Задержки также затронули рейсы из Владивостока. Первый самолет из этого города прилетит в 12:10 вместо 11:55, а второй прибудет в 14:33 вместо 14:15.

На вылет задержек на данный момент не наблюдается.

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