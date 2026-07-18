В Новосибирской области работодатель погасил 7 млн рублей долга по зарплате

Виновное лицо привлекли к административной ответственности за невыплату зарплаты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области 70 сотрудникам одного из акционерных обществ вернули более 7 миллионов рублей – именно столько составил долг по зарплате за февраль и март 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Разбиралась в ситуации Татарская межрайонная прокуратура. Проверка показала, что работодатель нарушил трудовое законодательство. Надзорное ведомство внесло руководителю представление, а виновное лицо привлекли к административной ответственности за невыплату зарплаты.

В результате принятых мер задолженность перед сотрудниками была полностью погашена.

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