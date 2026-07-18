Электропоезд сбил мужчину на перегоне в Новосибирске

Пострадавший пересекал железнодорожные пути вне пешеходного перехода. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске утром 18 июля на перегоне станций Новосибирск-Главный – Новосибирск-Южный электропоезд травмировал мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СФО.

Пострадавший пересекал железнодорожные пути вне пешеходного перехода перед приближающимся поездом, игнорируя правила безопасности. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Мужчину доставили в больницу с травмами.

Материалы переданы в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для проверки.

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