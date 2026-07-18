Семью из десяти лебедей сняли на видео в Новосибирской области

Семья лебедей плавно передвигалась по озеру. Фото: Минприроды Новосибирской области

В Чановском районе Новосибирской области охотоведы засняли лебединую семью. На кадрах — пара взрослых птиц с восемью птенцами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минприроды.

В ведомстве поделились видео, на котором запечатлена грациозная прогулка птиц по водной глади. Семья лебедей плавно передвигалась по озеру, держась вместе.

Семья лебедей в Новосибирской области. Видео: Минприроды Новосибирской области

Лебеди создают пары на всю жизнь и остаются верны друг другу долгие годы. Птенцы, или лебедята, появляются на свет в конце весны — начале лета и уже через несколько месяцев начинают летать вместе со взрослыми.

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