Землетрясение произошло в 12 км от села в Новосибирской области

Толчок произошел в 21:09 по Гринвичу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром 18 июля вблизи границы Новосибирской области зафиксировали подземные толчки. Эпицентр землетрясения находился примерно в 12 километрах от села Анисимовка. Информация опубликована на сайте Алтае-Саянского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН».

По данным сейсмологов, магнитуда землетрясения составила 5,3. Толчок произошел в 21:09 по Гринвичу, что соответствует четырем часам утра 18 июля по новосибирскому времени. Интенсивность в эпицентре достигла 6,8 балла.

Подземные толчки зафиксировали также вблизи села Лозовое в Павлодарской области. Ближайшими населенными пунктами со стороны Новосибирской области оказались город Карасук и окрестные села.

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