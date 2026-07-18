Новосибирская область занимает место в топ-3 регионов по цифровой зрелости

С 1 марта 2026 года вступил в силу новый приказ ФСТЭК России. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирская область по итогам 2025–2026 годов сохранила за собой место в тройке лучших регионов России по уровню цифровой трансформации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства цифрового развития и связи.

На заседании Совета по цифровому развитию замгубернатора Валентина Дудникова отметила, что сейчас главный фокус — на реализации нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», а также на реинжиниринге госуслуг, развитии электронных сервисов. Министр Сергей Цукарь добавил, что для контроля показателей в регионе разработали многоуровневую систему управления программой цифровой трансформации, разбитую на ведомственные и муниципальные компоненты, а для оперативного мониторинга создали BI-платформу.

С 1 марта 2026 года вступил в силу новый приказ ФСТЭК России, который в три раза ужесточил требования к защите информации в государственных системах. Теперь органам власти, муниципалитетам и подведомственным учреждениям предстоит назначить ответственных, обучить специалистов, рассчитать показатели технической защищенности и обновить всю документацию по безопасности.

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