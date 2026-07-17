В Новосибирске ввели ограничения движения транспорта на пяти улицах

Водителей просят быть внимательными. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске временно ограничили движение транспорта на нескольких улицах в Центральном округе и Ленинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На Серебренниковской в районе дома № 20 проезжую часть сужают на 7 метров. Ограничения действуют до 14 августа и связаны с ремонтом теплотрасс.

С 17 по 31 июля перекрытия вводят на других участках. На пересечении Котовского и Ватутина у жилого дома № 11 дорогу сужают на 5 и 8,5 метра соответственно. На Кропоткина возле домов № 263 и 263/1 проезд становится уже на 4 метра. А на Коммунистической у здания № 22 по Красному проспекту ширину проезжей части уменьшают на 10 метров.

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