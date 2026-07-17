Мужчина погиб при опрокидывании мопеда в Новосибирской области

Спасти его не удалось. Фото: ГАИ Новосибирской области

Под Новосибирском 17 июля в результате ДТП погиб водитель мопеда. Авария произошла в 19:30 на улице Высоцкого в городе Болотное. Об этом сообщили в ГАИ Новосибирской области.

Мужчина 1979 года рождения за рулем мопеда с электрическим двигателем «Кугоо V3 pro» ехал в сторону улицы Титова. По предварительным данным, он не справился с управлением, после чего транспортное средство опрокинулось на проезжей части.

Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Спасти его не удалось — мужчина скончался на месте во время реанимационных мероприятий.

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