В Новосибирске продают мейн-куна с полидактилией за 50 тысяч рублей

Заводчик описывает питомца как крупную и грациозную особь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске на популярном сайте объявлений появилось предложение о продаже котенка породы мейн-кун. Речь идет о девочке рыжего окраса, родившейся 24 апреля 2026 года. Ее особенность — полидактилия, то есть дополнительные пальцы на лапах.

Заводчик описывает питомца как крупную и грациозную особь с мощным костяком, длинным хвостом и выраженными кисточками на ушах. Котенок растет в домашних условиях, приучен к лотку и когтеточке. Его родители — титулованные представители породы с хорошим экстерьером, вязка была официальной, клубной.

Новому владельцу животное передадут с ветеринарным паспортом, метрикой клуба и сделанными прививками. Котенок может быть продан как в качестве домашнего любимца (с условием последующей стерилизации), так и для разведения. Заводчик также обещает пожизненные консультации по содержанию питомца. Стоимость кошки составляет 50 тысяч рублей.

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