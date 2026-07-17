Новосибирцы заметили на улице бабочку-перламутровку

По словам специалиста, перламутровка часто встречается в регионе и не опасна для лесов и садов. Фото: предоставил КП-Новосибирск читатель.

Сибирячка сфотографировали яркую бабочку. Как рассказал КП-Новосибирск биолог Алексей Яновский, на снимке запечатлена перламутровка — одна из самых распространенных бабочек в регионе.

По словам специалиста, перламутровки относятся к семейству нимфалид. К этой же группе принадлежат хорошо знакомые многим бабочки-крапивницы и дневной павлиний глаз.

— Фото не передает всей красочности окраски этой перламутровки. Ее крылья ярко-оранжевые с темными пятнами, а снизу рисунок на задних крыльях напоминает перламутр. Отсюда и название, — объяснил КП-Новосибирск биолог Алексей Яновский.

Эксперт отметил, что перламутровки довольно часто встречаются в Новосибирской области. При этом они не относятся к опасным вредителям лесов и плодовых деревьев, поскольку откладывают яйца по одному и на значительном расстоянии друг от друга.

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