Новосибирские аграрии получили 860 млн рублей страховых выплат

Из-за заразных болезней поголовья аграриям перечислили 860 млн рублей. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае на полях всероссийского форума обсудили страхование урожая и животных в Сибири. Об этом сообщили в пресс-службе Национального союза агростраховщиков.

На 1 июля 2026 года в округе застраховано около 2,7 млн гектаров посевов. Новосибирская область с показателем 253 тыс. га занимает четвертое место среди регионов СФО, уступая Омской области, Алтайскому и Красноярскому краям. В животноводстве в прошлом году в регионе застраховали 212 тыс. условных голов, что также вошло в тройку лидеров по округу.

Главное событие для Новосибирской области в 2026 году — рекордные страховые выплаты. Из-за заразных болезней поголовья аграриям перечислили 860 млн рублей. Глава НСА Корней Биждов отметил, что после крупных выплат у сельхозпроизводителей пропало недоверие к страхованию.

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