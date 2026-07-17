В Новосибирске после ливня упали деревья на машины и тротуары

Также зафиксированы обрыв линий и падение опоры Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске после сильного дождя поступило 22 обращения от жителей. Упавшие деревья и ветки повредили автомобили, тротуары и придомовые территории. Также зафиксированы обрыв воздушных линий и падение опоры. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

По состоянию на 17 часов в ЕДДС поступило 22 заявки. Из них:

8 — об упавших на тротуары и проезжую часть деревьях и ветках;

2 — о деревьях на придомовых территориях;

8 — о падении на автомобили.

Остальные обращения связаны с упавшей световой опорой и обрывом линий. Информация оперативно направлена в ДЭУ, РЭС, управляющие компании и другие службы.

На участке улицы Дачной, где после ливня возник провал и подтопление, находилось засыпанное место разрытия. Подрядчик должен был приступить к восстановлению завтра. Специалисты СГК оперативно выехали и выставили ограждение.

Телефоны экстренных служб: МАСС — 218-68-11, 231-06-49; ЕДДС — 218-00-51.

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