Водитель иномарки сбил подростка на велосипеде в Новосибирске

Авария произошла днем 17 июля на улице Иванова. Фото: ГАИ Новосибирской области

В Советском районе Новосибирска иномарка сбила подростка на велосипеде. Авария произошла днем 17 июля на улице Иванова, дом 27. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области.

По предварительным данным, за рулем Toyota Vitz находился мужчина 1977 года рождения. Он ехал по внутриквартальному проезду и в какой-то момент наехал на велосипедиста, который пересекал дорогу справа налево.

В результате удара пострадал мальчик 2009 года рождения. Насколько серьезные травмы он получил, пока не уточняется.

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