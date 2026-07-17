В Новосибирске готовят к открытию Институт медицины и научный центр НГУ

В Институте медицины НГУ идет монтаж оборудования. Фото: пресс-служба Правительства Новосибирской области.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников посетил площадку кампуса мирового уровня НГУ и проверил готовность вводимых объектов. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области.

Глава региона осмотрел Институт медицины и медицинских технологий, введенный в эксплуатацию в июне 2026 года, и научно-исследовательский центр, где завершены строительно-монтажные работы. Сейчас идет поставка и монтаж оборудования.

Андрей Травников высоко оценил проделанную работу.

– Чем ближе к завершению, тем более четко просматривается, что удалось создать – и это вызывает радость и гордость, – отметил он, подчеркнув, что архитектура кампуса гармонично вписалась в окружающую природу.

Ректор Новосибирского государственного университета Дмитрий Пышный доложил о создании 39 лабораторий: 12 открыли в прошлом году, еще 27 – в текущем. Большинство ориентированы на реальный сектор экономики.

Кампус строится в два этапа. Первая очередь с учебным корпусом, досуговым центром и общежитиями реализована в 2024 году. В рамках второй очереди возвели корпус поточных аудиторий с библиотекой и Институт медицины.

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