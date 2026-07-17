В Новосибирске демонтировали незаконные контейнеры и старые сараи

В Новосибирске сотрудники Городского центра наружной рекламы демонтировали незаконно установленные контейнеры и старые хозяйственные постройки. Работы прошли в Дзержинском, Октябрьском и Первомайском районах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.
На улицах Александра Рогулина и Татьяны Снежиной специалисты убрали самовольно размещенные контейнеры. На улице Зеркальной демонтировали старые сараи и другие незаконные постройки.
После демонтажа все объекты вывезли с территорий районов.
В управлении наружной рекламы мэрии Новосибирска сообщили, что работа по выявлению и сносу незаконных нестационарных объектов ведется на постоянной основе и будет продолжена.
Демонтаж самовольно установленных объектов проводят для освобождения городских территорий и приведения их в порядок.
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