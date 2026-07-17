В НГТУ НЭТИ создают автономного робота для работы на складах

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Магистранты Новосибирского государственного технического университета НЭТИ разрабатывают прототип автономного логистического робота для складов. Он сможет перевозить паллеты, распознавать товары и самостоятельно выбирать маршрут. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Над проектом работают студенты факультетов автоматики и вычислительной техники, а также мехатроники и автоматизации под руководством доцента кафедры вычислительной техники Ирины Яковиной.
Робот оснащен гибридной системой навигации. Если на складе есть разметка, он движется по ней, а при ее отсутствии самостоятельно строит кратчайший маршрут с помощью лидара и системы технического зрения.
По словам разработчиков, робот сможет определять тип товара, перевозить паллеты в зону хранения или выдачи, а также искать свободные места на складе, если нужная полка занята. При этом система запоминает, где размещен каждый груз.
Сейчас алгоритмы тестируют в виртуальной среде. Следующим этапом станет создание полноразмерного прототипа и его испытания в реальных условиях.
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