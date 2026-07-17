Конкурс в НГПУ вырос до 15 человек на место на фоне рекордных результатов ЕГЭ

Фото: Предоставлено пресс-центром НГПУ

В 2026 году конкурс на педагогические направления в Новосибирском государственном педагогическом университете достиг 15 заявлений на одно бюджетное место уже к середине июля. Одновременно растет и доля целевого набора: из 30 бюджетных мест на профиль «Биология и химия» 17 являются целевыми (против 12 в прошлом году). Эти данные привела директор института естественных и социально-экономических наук НГПУ, д. х. н. Наталья Кандалинцева.

Такой высокий спрос во многом опирается на общероссийский тренд. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что в ходе экзаменационной кампании 330 тысяч участников набрали свыше 70 баллов. Это рекордный показатель, особенно по естественно-научным предметам. По словам Кандалинцевой, рост числа сильных абитуриентов свидетельствует о качественных изменениях в системе образования. Эксперт также подчеркивает, что сегодня студенты и выпускники НГПУ все более мотивированы идти работать в школу.

Чтобы будущие учителя быстрее адаптировались к профессии, в университете практикуют рассредоточенную педагогическую практику: на 2 - 3 дня в неделю студенты освобождаются от аудиторных занятий и могут работать в школах.

- Мы создаем условия, чтобы студенты получали профессиональный опыт и дополнительный заработок к стипендии. Это помогает региону закрывать кадровые вакансии, а студентам - входить в профессию с поддержкой наставников, - пояснила Наталья Валерьевна.

Фото: Предоставлено пресс-центром НГПУ

Меняется и само содержание обучения благодаря цифровизации. В большинстве школ региона уже есть цифровые лаборатории, позволяющие проводить химические эксперименты. Однако наличие оборудования само по себе не дает эффекта без компетентного педагога, а учителя разных поколений по-разному готовы к использованию имеющихся инструментов.

На решение такого рода проблем направлены прикладные научные исследования, которые НГПУ проводит по государственному заданию Минпросвещения РФ «Научно-методическое сопровождение предметно-методической подготовки учителя химии при реализации Ядра высшего педагогического образования в условиях цифровой трансформации образования».

В то же время фундаментальное изучение химии, по мнению Кандалинцевой, требует серьезной базы по физике и математике, поэтому углубленная подготовка начинается только в старших классах. А вот интерес к предмету формируется гораздо раньше, еще в дошкольном возрасте, когда дети на бытовом уровне знакомятся с тем, как соль растворяется в воде, чувствуют кислоту лимона или сладость сахара. И задача педагога - не дать этому естественному любопытству угаснуть на всем протяжении школьного обучения.