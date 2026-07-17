В Новосибирской области суд рассмотрит иск о заправке дизельного авто бензином

Жительница Новосибирской области требует 273 тысячи рублей за поломку машины после заправки. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирском районном суде рассмотрят иск жительницы к топливной компании. Женщина требует возместить ущерб и выплатить компенсацию за моральный вред. Дело в том, что сотрудник заправки залил бензин вместо дизельного топлива в ее автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Конфликт произошел 5 апреля 2025 года на заправке в поселке Красный Восток. Владелица автомобиля SsangYong заказала дизельное топливо. На крышке бензобака стояла заводская маркировка, но сотрудник АЗС все равно залил в машину бензин АИ-95. Через 8 километров пути водитель заметила, что двигатель работает неправильно.

Сначала представители заправки предложили отвезти машину на сервис и починить ее там. Однако ремонт не помог, и неисправности остались. В итоге женщине пришлось обращаться в другой автосервис. Стоимость восстановления двигателя составила 271 491 рубль.

Компания отказалась добровольно платить по претензиям клиента. Теперь истец просит суд взыскать 273 000 рублей материального ущерба, 1 000 рублей за моральный вред и штраф за нарушение прав потребителя. Судебное заседание назначили на 16 сентября 2026 года.

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