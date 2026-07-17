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НовостиПроисшествия17 июля 2026 2:55

В Новосибирской области суд рассмотрит иск о заправке дизельного авто бензином

Местная жительница требует 273 тысячи за поломку авто после заправки
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Жительница Новосибирской области требует 273 тысячи рублей за поломку машины после заправки.

Жительница Новосибирской области требует 273 тысячи рублей за поломку машины после заправки.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирском районном суде рассмотрят иск жительницы к топливной компании. Женщина требует возместить ущерб и выплатить компенсацию за моральный вред. Дело в том, что сотрудник заправки залил бензин вместо дизельного топлива в ее автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Конфликт произошел 5 апреля 2025 года на заправке в поселке Красный Восток. Владелица автомобиля SsangYong заказала дизельное топливо. На крышке бензобака стояла заводская маркировка, но сотрудник АЗС все равно залил в машину бензин АИ-95. Через 8 километров пути водитель заметила, что двигатель работает неправильно.

Сначала представители заправки предложили отвезти машину на сервис и починить ее там. Однако ремонт не помог, и неисправности остались. В итоге женщине пришлось обращаться в другой автосервис. Стоимость восстановления двигателя составила 271 491 рубль.

Компания отказалась добровольно платить по претензиям клиента. Теперь истец просит суд взыскать 273 000 рублей материального ущерба, 1 000 рублей за моральный вред и штраф за нарушение прав потребителя. Судебное заседание назначили на 16 сентября 2026 года.

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