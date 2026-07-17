В Октябрьском районе Новосибирска снесут 19 домов ради застройки

В Октябрьском районе Новосибирска построят 55 тысяч метров нового жилья. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Октябрьском районе Новосибирска планируют провести масштабную реновацию. Власти опубликовали проект постановления о комплексном развитии территории. Под снос подготовят около 20 домов. Это частные строения и аварийные многоквартирные здания.

Работы пройдут на участке площадью 1,79 гектара. Его границы проходят между улицами Обской, Закавказской и Бердским переулком. На освободившемся месте застройщик возведет жилые дома и социальные объекты. Общий объем нового строительства составит 55 050 квадратных метров. Из этого объема под жилые квартиры выделят не более 29 377 квадратных метров.

В список объектов на снос вошли дома по адресам: улица Закавказская, 1, 3, 7, 7/1, 9, 11а, 19, 21, 23, 29, 29а, улица Обской, 78 и 94 и переулок Бердский, 5, 9, 13, 17/1.

Застройщика для реализации проекта выберут через конкурс. Все этапы развития территории планируют завершить до конца 2033 года.

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