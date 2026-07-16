Звезда «Глухаря» Тарасова исключила возобновление съемок сериала

Актеры уже сыграли все, что могли. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Актриса Виктория Тарасова, известная по сериалу «Глухарь», заявила, что не будет сниматься в продолжении проекта. Она считает, что сериал является завершенной историей, и актеры уже сыграли все, что могли. По ее мнению, Максим Аверин, исполнитель главной роли, тоже откажется от участия, сообщает издание NEWS.ru

Тарасова добавила, что благодарна судьбе за роль Ирины Зиминой, но невозможно войти в одну реку дважды. При этом она мечтает сняться в военном фильме, однако таких предложений ей пока не поступало.

Сейчас актрисе 55 лет, и, по ее словам, это непонятный возраст для съемок. Она рассказала, что ее приглашали в проект о трех подругах после 50 лет, но на пробах сказали, что она слишком молодо выглядит для этой роли.

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