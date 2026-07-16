Инфекционист Мескина: «Немытые овощи с грядок могут вызвать менингит»

Отдельно медик остановилась на листериозе. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Врач-инфекционист Елена Мескина предупредила россиян об опасности употребления немытых овощей, ягод и фруктов с грядок. По ее словам, это может привести к кишечным инфекциям, включая сальмонеллез и диарею, которые иногда протекают тяжело и требуют госпитализации из-за воспаления кишечника или обезвоживания, сообщает издание «Абзац».

Отдельно медик остановилась на листериозе. У здоровых людей он обычно не вызывает тяжелых заболеваний, но при ослабленном иммунитете или попадании большого количества бактерий возможны воспаление печени или даже менингит. Для беременных листериоз крайне опасен — инфекция может привести к выкидышу.

Врач подчеркнула, что все овощи, фрукты, ягоды и зелень нужно тщательно мыть перед употреблением. А при любых симптомах недомогания необходимо сразу обращаться к врачу, чтобы избежать серьезных последствий.

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