Студенты НГУ завоевали 11 медалей олимпиады «Я – профессионал» в 2026 году

Всего заявки на участие подали 588 студентов НГУ. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Студенты Новосибирского государственного университета завоевали рекордное количество наград на всероссийской олимпиаде «Я — профессионал» в 2026 году. Итоги восьмого сезона показали, что в этом году вуз получил одиннадцать медалей. Об этом сообщили в пресс-службе НГУ.

Это вдвое больше, чем в прошлом сезоне. В копилке команды одна золотая, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей. Золото по математике досталось магистранту Факультета информационных технологий Ивану Фролову, серебряные награды получили Алексей Вопиловский (физика), Анна Скотарева (биотехнологии и экология) и Александр Головко (биоинженерия). Бронзу завоевали еще шесть студентов, в том числе Александр Томилов по химии, Мария Щербатова по ветеринарии и Роман Геворгян по математике.

Всего заявки на участие подали 588 студентов НГУ, а в финал вышли 196 человек. Олимпиада входит в проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» и проводится при поддержке Минобрнауки. Победители получают денежные премии, льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру, а также могут пройти стажировки у ведущих работодателей и попасть в кадровый резерв.

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