Спасатели напомнили жителям Новосибирска правила безопасности на воде

В мэрии просят новосибирцев не оставлять детей у воды без присмотра. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске спасатели призвали горожан к осторожности у водоемов. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям напомнили жителям о правилах поведения на воде. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

В ведомстве подчеркнули, что большинство происшествий случаются на необорудованных берегах, где люди теряют бдительность и забывают об опасности. Чтобы избежать несчастных случаев, специалисты советуют купаться только там, где есть официальные пляжи с обследованным дном и дежурными спасателями.

Также в мэрии просят новосибирцев не оставлять детей у воды без присмотра и не заплывать за буйки. Кроме того, запрещено подплывать к лодкам и катерам — возле них возникает сильное течение, которое может затянуть человека под воду. Отдельное предупреждение касается алкоголя: в состоянии опьянения риск утонуть многократно возрастает.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX