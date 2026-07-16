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НовостиПроисшествия16 июля 2026 15:20

Водитель «Тойоты» сбил мальчика за рулем велосипеда в Новосибирске

ДТП произошло на улице Кирова
Анастасия ТОЛСТОНОГОВА
Характер травм подростка пока уточняется. Фото: ГАИ Новосибирской области

Характер травм подростка пока уточняется. Фото: ГАИ Новосибирской области

Водитель сбил велосипедиста в Октябрьском районе Новосибирска. ДТП произошло 16 июля в 20:00 на улице Кирова. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ региона.

По предварительным данным, водитель 2009 года рождения за рулем автомобиля Тойота Дуэт ехал по улице Дубравы со стороны Камышинского Лога в сторону Жернакова. В пути он совершил наезд на мальчика 2011 года рождения, который двигался на велосипеде во встречном направлении.

В результате аварии пострадал подросток, характер его травм пока уточняется.

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