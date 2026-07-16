Аварии оставили без горячей воды жителей двух районов Новосибирска

В Калининском районе сразу два адреса попали под отключение. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске несколько домов в Кировском и Калининском районах остались без горячей воды из-за аварий. Об этом свидетельствуют данные карты отключений в городе.

В Кировском районе на улице Петухова горячее водоснабжение отключили 16 июля в 15:30. Причиной назвали устранение дефекта на трубопроводе диаметром 159 миллиметров между тепловыми камерами 8-1 и 8-2 у дома 68. Воду обещают вернуть к 15:00 17 июля.

В Калининском районе сразу два адреса попали под отключение. На улице Тамбовской горячей воды нет с 17:00 15 июля из-за пониженных параметров теплоносителя. Там ремонтируют дефект на трубе диаметром 50 миллиметров между тепловой камерой 18-7 и домом 43а. Возобновить подачу планируют к 16:00 17 июля.

Дольше всего без горячей воды останутся жители на улице Солидарности. Там отключение началось 15 июля в 9:00 и продлится до 22 июля, до 17:00. В этом случае причина — ухудшение параметров теплоснабжения после запуска котла на газовой котельной №60. Специалисты продолжают устранять дефекты на теплотрассе.

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