Новосибирский академик Маркович возглавил СО РАН после увольнения Пармона

Маркович — академик, доктор физико-математических наук. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент РАН Геннадий Красников подписал распоряжения об увольнении Валентина Пармона с поста председателя Сибирского отделения РАН и о назначении исполняющим обязанности академика Дмитрия Марковича. Маркович приступил к работе с 16 июля и будет руководить отделением до новых выборов, сообщает издание «Новая Сибирь».

Причиной увольнения стала дисквалификация Пармона на шесть месяцев за повторное невыполнение требований прокуратуры. Ученый пытался обжаловать это решение, но суд оставил жалобу без удовлетворения. Ранее с него уже взыскали 1,8 миллиона рублей за непредоставление сведений о командировочных расходах сотрудника, а в апреле оштрафовали на две тысячи рублей за аналогичное нарушение.

Пармон возглавлял СО РАН с 2017 года, в 2022 году его переизбрали на второй срок, хотя выборы сопровождались скандалом. Теперь отделение временно возглавил Дмитрий Маркович — академик, доктор физико-математических наук и директор Института теплофизики имени Кутателадзе, который руководит этим институтом с 2017 года.

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