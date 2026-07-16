Новосибирец продает монеты с героями мультфильмов за 370 тысяч рублей

Все экземпляры находятся в американских слабах NGC. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске продают коллекцию памятных монет, посвященных российской мультипликации. Владелец оценил собрание в 370 тысяч рублей. Объявление разместили на популярном сайте.

В коллекцию вошли восемь монет номиналом по 3 рубля каждая, выпущенных с 2020 по 2023 год. Все экземпляры находятся в американских слабах NGC с наивысшей оценкой сохранности 70.

Среди лотов — монеты с изображениями героев известных мультфильмов: «Барбоскины», «Крокодил Гена», «Умка», «Маша и Медведь», «Иван Царевич и Серый Волк», «Веселая карусель» с Антошкой, «Смешарики» и «Аленький цветочек». Каждая монета имеет оригинальный дизайн и посвящена отдельному анимационному проекту.

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