В Новосибирске ищут пропавшего 69-летнего мужчину

В день исчезновения на нем была синяя рубашка. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Новосибирской области

В Новосибирске разыскивают 69-летнего Александра Бандюкова, который пропал в Железнодорожном районе. Мужчина ушел из дома 12 июля и до сих пор не вернулся. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области.

Приметы пропавшего: рост 173 сантиметра, худощавое телосложение, русые волосы с проседью и голубые глаза. В день исчезновения на нем была синяя рубашка, серые брюки и такие же кеды. С собой мужчина взял коричневую напоясную сумку.

Поисковики просят всех, кто видел этого человека или знает, где он может находиться, позвонить на горячую линию отряда. Телефон для звонков: 8 (800) 700-54-52 или 112. Любая информация, даже самая незначительная, может помочь найти пропавшего.

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