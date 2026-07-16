В Новосибирске ищут пропавшего 69-летнего мужчину

В Новосибирске разыскивают 69-летнего Александра Бандюкова, который пропал в Железнодорожном районе. Мужчина ушел из дома 12 июля и до сих пор не вернулся. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области.
Приметы пропавшего: рост 173 сантиметра, худощавое телосложение, русые волосы с проседью и голубые глаза. В день исчезновения на нем была синяя рубашка, серые брюки и такие же кеды. С собой мужчина взял коричневую напоясную сумку.
Поисковики просят всех, кто видел этого человека или знает, где он может находиться, позвонить на горячую линию отряда. Телефон для звонков: 8 (800) 700-54-52 или 112. Любая информация, даже самая незначительная, может помочь найти пропавшего.
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