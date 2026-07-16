Экс-директор Новосибирского краеведческого музея стал главой библиотеки в Москве

По образованию Шаповалов историк и этнограф. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В московской Библиотеке имени Некрасова сменился руководитель. Новым генеральным директором учреждения назначен Андрей Валерьевич Шаповалов. Об этом сообщили в пресс-службе библиотеки.

До этого он на протяжении 13 лет возглавлял Новосибирский государственный краеведческий музей. По образованию Шаповалов историк и этнограф.

Предыдущий руководитель библиотеки Екатерина Игоревна Светличная, которая занимала эту должность с 2023 года, останется работать в учреждении. Она перешла на пост заместителя генерального директора. Светличная будет курировать основные направления деятельности библиотеки и помогать новому главе в управлении.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX