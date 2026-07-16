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НовостиОбщество16 июля 2026 13:35

Экс-директор Новосибирского краеведческого музея стал главой библиотеки в Москве

До этого он на протяжении 13 лет возглавлял музей
Анастасия ТОЛСТОНОГОВА
По образованию Шаповалов историк и этнограф.

По образованию Шаповалов историк и этнограф.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В московской Библиотеке имени Некрасова сменился руководитель. Новым генеральным директором учреждения назначен Андрей Валерьевич Шаповалов. Об этом сообщили в пресс-службе библиотеки.

До этого он на протяжении 13 лет возглавлял Новосибирский государственный краеведческий музей. По образованию Шаповалов историк и этнограф.

Предыдущий руководитель библиотеки Екатерина Игоревна Светличная, которая занимала эту должность с 2023 года, останется работать в учреждении. Она перешла на пост заместителя генерального директора. Светличная будет курировать основные направления деятельности библиотеки и помогать новому главе в управлении.

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