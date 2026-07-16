Забравшийся на столб кот оставил без света СНТ «Сигнал» под Новосибирском

Инцидент произошел 15 июля. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области дачное товарищество осталось без электричества из-за домашнего животного. Об этом сообщили в паблике «Сибирский Наблюдатель».

Инцидент произошел 15 июля в СНТ «Сигнал». Кот забрался на самый верх столба под напряжением и просидел там около трех часов. Чтобы снять животное, местным жителям пришлось обесточить линию.

Свет отключили на 20 минут. Один из дачников залез на столб и скинул кота вниз, на покрывало, которое держали другие очевидцы. В спасении животного участвовала целая толпа людей, рассказали свидетели происшествия.

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