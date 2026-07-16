Валентин Пармон досрочно покинул пост председателя СО РАН в Новосибирске

Глава академии Геннадий Красников подписал распоряжение об увольнении. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент Российской академии наук досрочно прекратил полномочия председателя Сибирского отделения. Глава академии Геннадий Красников подписал распоряжение об увольнении Валентина Пармона, который возглавлял СО РАН с 2017 года.

Основанием стало постановление мирового судьи Советского района Новосибирска от 26 июня. Решение суда о дисквалификации Пармона вступило в силу 14 июля, когда его оставил без изменений Советский районный суд.

Трудовой договор с академиком, заключенный 23 сентября 2022 года, расторгли 15 июля. Причиной увольнения стал пункт 8 части первой статьи 83 Трудового кодекса. Она предусматривает прекращение трудовых отношений в случае дисквалификации, которая исключает возможность исполнять обязанности по договору.

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