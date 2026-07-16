Прокуратура взяла на контроль трудоустройство участников СВО в Здвинском районе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Прокурор Здвинского района Александр Немира провел рабочую встречу с участниками специальной военной операции и членами их семей. Основной темой стало содействие трудоустройству ветеранов. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Во встрече также приняла участие социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» Светлана Жеребова. Участники обсудили действующие меры поддержки и вопросы трудоустройства ветеранов.
В прокуратуре отметили, что в Здвинском районе уже ведется работа по трудоустройству участников СВО. Для ветеранов с инвалидностью разрабатывают индивидуальные программы адаптации рабочих мест и переобучения востребованным профессиям.
Прокурор Александр Немира подчеркнул, что соблюдение трудовых прав ветеранов находится на особом контроле надзорного ведомства.
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