Ладонь рабочего зажало в пресс-форме на производстве в Новосибирске

Инцидент произошел 8 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске на производстве изделий из пластмасс пострадал старший наладчик. Инцидент произошел 8 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда в регионе.

Сотрудник предприятия проводил регулировку положения шлангов на пресс-форме термопластавтомата. Он выполнял работы на включенном станке и не открыл защитную дверь, чтобы остановить устройство.

Во время ремонта ладонь рабочего оказалась зажата в пресс-форме. Станок автоматически отключился из-за срабатывания защиты. Ладонь пострадавшего извлекли, ему вызвали скорую помощь. Врачи оказали мужчине помощь на месте и доставили его в больницу.

По словам заместителя руководителя инспекции С.В. Загузиной, сейчас создана комиссия, которая расследует этот тяжелый несчастный случай. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Должностных лиц, которые нарушили трудовое законодательство, привлекут к административной ответственности. Материалы проверки также направят в следственные органы для принятия процессуального решения.

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