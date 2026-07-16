S7 Airlines запустит ежедневные рейсы из Новосибирска в Норильск

Дополнительный рейс появится в расписании с 26 июля Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Авиакомпания S7 Airlines увеличит число рейсов между Новосибирском и Норильском. С 26 июля самолеты по этому маршруту будут летать ежедневно. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

В расписании появится дополнительный рейс по воскресеньям. Самолет будет вылетать из аэропорта Толмачево в 04:45 и прибывать в Норильск в 07:30 по местному времени. Обратный рейс запланирован на 08:45. Время в пути составит 2 часа 45 минут.

В компании отметили, что ежедневные рейсы сделают поездки в Норильск удобнее как для туристов, направляющихся на плато Путорана и Таймырский полуостров, так и для пассажиров, путешествующих по рабочим и деловым вопросам.

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