Школьник из Новосибирска отправится к Северному полюсу на атомном ледоколе

В отборе участвовали более 73 тысяч школьников и студентов со всей страны. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Девятиклассник новосибирской школы №27 Дмитрий Кольтюгин отправится в арктическую экспедицию «Росатома» «Ледокол знаний» – к Северному полюсу на атомном ледоколе «50 лет Победы». Подробнее об этом рассказали в пресс-службе Министерства образования Новосибирской области.

В отборе участвовали более 73 тысяч школьников и студентов со всей страны. В финал вышли только 49 человек. Дмитрий – единственный представитель Новосибирской области, которому удалось пройти все этапы.

Школьник рассказал, что в прошлом году у него не получилось, но он поставил цель – обязательно победить в следующем. На пути к победе он прошел викторины, решал научные кейсы, снимал видео и защищал проект по ядерной медицине. В финале его команда предложила идеи о развитии атомной энергетики и переработке топлива.

Министр образования региона Мария Жафярова встретилась с Дмитрием и вручила ему флаг Новосибирской области, который он планирует установить на Северном полюсе. Сам школьник мечтает стать журналистом и обещает привезти из экспедиции видеорепортаж.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX