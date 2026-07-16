В Каргатском районе осудят женщину за хищение 375 тысяч рублей из бюджета

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП
Прокуратура Каргатского района направила в суд уголовное дело против 44-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Следователи установили, что в марте 2024 года женщина получила из бюджета Новосибирской области целевую выплату. Сумма составила 375 тысяч рублей. Эти деньги государство выделило строго на улучшение жилищных условий. Однако в течение года, с марта 2024 по март 2025 года, жительница Каргата тратила средства по своему усмотрению. Она использовала выплату на цели, которые не соответствуют условиям государственной программы.
Из-за действий женщины бюджет Новосибирской области понес материальный ущерб в крупном размере. Сейчас уголовное дело передали в Чулымский районный суд для рассмотрения по существу.
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