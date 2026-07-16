«Забралась в мешок с мусором»: в Новосибирске спасли черепаху из бака с отходами

Работник службы вывоза мусора нашел домашнюю черепаху и вернул ее владельцам. Фото: АО «САХ»

В Новосибирске сотрудники службы вывоза мусора спасли домашнюю черепаху. Весной работники мусоровоза заметили животное среди отходов на контейнерной площадке. Черепаха замерзала, но ее вовремя забрали и сохранили жизнь. Об этом сообщили в АО «САХ».

О случившемся благодаря социальным сетям узнали владельцы черепахи. Выяснилось, что питомца зовут Жуля, и она жила в семье 12 лет.

- Во время ремонта незаметно забралась в мешок с мусором и вместе с ним оказалась на контейнерной площадке. Мы искали ее несколько дней. Дети очень расстроились, когда она пропала, и долго не могли это принять, - рассказал хозяин Жули.

Все это время о черепахе заботился грузчик Виктор Ларин. Когда он узнал, что у животного есть хозяева, то помог вернуть его домой. Встречу организовали в Центральном парке. Дети, потерявшие питомца, очень обрадовались возвращению Жули. Дома ее уже встретили домашние животные – кот и собака корги.

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