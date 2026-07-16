Телеведущая Яна Чурикова показала туристические места Новосибирска

Телеведущая восхитилась зданием НОВАТа. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск. Перейти в Фотобанк КП

Телеведущая Яна Чурикова вместе с новосибирскими блогерами записала видеоролик с рекомендациями мест, которые обязательно стоит посетить туристам. Видео опубликовано на страницах телеведущей в социальных сетях.

В первую очередь телеведущая восхитилась зданием Новосибирского государственного театра оперы и балета.

– Это официально самое большое театральное здание в России, – добавила Яна Чурикова.

В подборку туристических мест попали «сибирские Мальдивы» – золоотвал ТЭЦ-5, где находится пляж с ярко-бирюзовой водой. Именно за это сходство его назвали одним из самых популярных курортных мест мира. Однако купаться на новосибирском золоотвале нельзя.

Также обязательны к посещению, по мнению местных, новый парк «Арена» около одноименной ледовой арены и единственный в стране «музей смерти», посвященный традициям погребальной культуры.

Кроме того, блогеры посоветовали ряд популярных ресторанов, которые рекомендуются к посещению гостям столицы Сибири.

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