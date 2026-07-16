33 работника новосибирской землеустроительной компании судятся из-за зарплаты

Сотрудники обратились в прокуратуру с жалобами на невыплату заработной платы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Куйбышевский районный суд Новосибирской области поступило 33 иска работников к муниципальному предприятию, которые не получили зарплату за май текущего года. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Сотрудники МУП «Геострой» обратились в прокуратуру с жалобами на невыплату заработной платы. По их словам, работодатель в полном объеме не рассчитался с персоналом, из-за чего образовалась задолженность.

Межрайонный прокурор подал иски о взыскании невыплаченных сумм и компенсации морального вреда. Даты судебных заседаний будут назначены дополнительно.

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