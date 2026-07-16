В Сибири 900 пунктов выдачи заказов подключили видеонаблюдение «Ростелекома»

Фото: ПАО «Ростелеком»

Решение разработано с учетом специфики маркетплейсов и помогает предпринимателям соблюдать все обязательные требования торговых площадок по контролю качества обслуживания и безопасности, а также избегать штрафов и снижать издержки, связанные со спорными ситуациями.

Вячеслав Куц, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами региона «Сибирь»:

- Предприниматели ценят наше решение за качество и надежность. Запись ведется в защищенное облако «Ростелекома» и, благодаря синхронизации архива, не прервется даже при потере интернет-сигнала. В этом случае камера продолжает сохранять данные локально, а после восстановления связи они автоматически дозапишутся в нужном хронологическом порядке.

Изображение: ПАО «Ростелеком»

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома»:

- Видеонаблюдение - универсальная услуга, которая востребована не только в сфере онлайн-торговли. В Сибири ей пользуются свыше пяти тысяч организаций: от крупных отраслевых холдингов до малых предприятий. Наибольший спрос отмечен в Новосибирской и Иркутской областях, в Бурятии, а также в Красноярском и Алтайском крае.

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