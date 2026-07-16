В Новосибирске сосед разбил лицо женщине за пение в квартире

Накануне около полуночи женщина пела у себя в квартире. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске 37-летнюю женщину избил сосед с верхнего этажа за то, что она пела у себя в квартире. Об этом сообщает паблик «Инцидент Новосибирск».

Накануне около полуночи женщина пела у себя в квартире. В дверь постучался сосед и пожаловался на шум. Однако, по словам сибирячки, он не ограничился замечанием: разбил ей лицо прямо на пороге. Медики наложили четыре шва.

В полиции мужчина объяснил свой поступок тем, что является спортсменом и не сдержался. Женщина утверждает, что музыку не включала и пела негромко. Она отмечает, что в доме плохая шумоизоляция, но считает, что это не повод для насилия.

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