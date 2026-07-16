В Новосибирске глава стройкомпании игнорирует требование убрать башенный кран

Директору строительной компании в Новосибирске грозит уголовная ответственность. Фото: ГУФССП России по Новосибирской области

В Новосибирске против директора строительной компании могут возбудить уголовное дело. Причиной стало неисполнение решения суда. На одном из строящихся объектов города нашли 17 серьезных нарушений промышленной безопасности. Специалисты обнаружили, что на площадке работает башенный кран, который не зарегистрировали в государственном реестре. Также на стройке не было договора со спасателями, посторонние люди могли свободно заходить на опасный объект, а рельсовые пути находились в плохом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

Суд обязал компанию демонтировать кран модели КБ-674А в течение 30 дней. Однако строители проигнорировали это требование. Судебные приставы уже дважды штрафовали фирму на общую сумму 80 000 рублей. Даже после этого кран так и не убрали. Пристав лично посетил объект и предупредил руководителя об уголовной ответственности.

Поскольку решение суда так и не исполнили, пристав составил рапорт о признаках преступления. Сейчас проводят проверку. Если вину подтвердят, директору может грозить лишение свободы на срок до двух лет.

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