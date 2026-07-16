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НовостиОбщество16 июля 2026 0:57

В Новосибирске зафиксировали превышение количества вредных веществ в воздухе

Данные мониторинга за 14-15 июля показывают рост уровня формальдегида
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
В Новосибирске уровень формальдегида в воздухе превысил норму.

В Новосибирске уровень формальдегида в воздухе превысил норму.

Фото: Дарья СИДОРЕНКО.

Служба мониторинга окружающей среды зафиксировала превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в нескольких населенных пунктах Новосибирской области. По данным ведомства, за 14-15 июля в Кировском районе Новосибирска уровень формальдегида достигал 1,1 ПДК.

Помимо Новосибирска, загрязнение воздуха отметили и в других городах региона. Согласно информации КЛМС «Искитим», в Искитиме содержание пыли в воздухе составило до 1,1 ПДК. Аналогичная ситуация сложилась в городе Бердске, где уровень пыли поднялся до 1,2 ПДК.

Специалисты продолжают следить за состоянием воздушной среды в указанных районах. Превышение ПДК означает, что концентрация веществ в атмосфере выше безопасных норм, установленных стандартами.

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