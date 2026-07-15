Гинеколог Близнюк: «Задержка и сонливость указывают на беременность»

Позднее появляются тянущие боли внизу живота. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Задержка менструального цикла на четыре дня должна стать первым сигналом для проверки на беременность. Этот признак важно рассматривать вместе с другими изменениями в самочувствии. Об этом сообщает издание NEWS.ru.

Акушер-гинеколог Елена Близнюк пояснила, что при регулярном цикле задержка даже на три-четыре дня — повод задуматься. Особенно если к ней добавляются утомляемость, сонливость, эмоциональная нестабильность и температура 37 градусов, связанная с гормональной перестройкой. Позднее появляются тянущие боли внизу живота, изменение восприятия запахов и вкусов — привычные ароматы начинают вызывать раздражение вплоть до рвоты.

На пятой-шестой неделе врачи отмечают учащенное мочеиспускание из-за изменений в малом тазу, а также тошноту, характерную для раннего токсикоза. Близнюк подчеркнула, что все эти симптомы в комплексе помогают распознать беременность на самых ранних сроках.

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