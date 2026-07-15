Водитель Toyota сбил мальчика за рулем велосипеда в Новосибирске

ДТП произошло у дома №134 на улице Петухова. Фото: ГАИ Новосибирской области

В Кировском районе Новосибирска автомобиль сбил велосипедиста. ДТП произошло 15 июля в 21:10 у дома №134 на улице Петухова. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ региона.

Водитель 1997 года рождения на автомобиле Toyota Corolla во дворе совершил наезд на велосипедиста 2015 года рождения. Мальчик выехал из-за угла дома и не успел остановиться.

В результате ДТП велосипедист пострадал. Характер полученных травм уточняется.

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