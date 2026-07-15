Водитель Toyota сбил мальчика за рулем велосипеда в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска автомобиль сбил велосипедиста. ДТП произошло 15 июля в 21:10 у дома №134 на улице Петухова. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ региона.
Водитель 1997 года рождения на автомобиле Toyota Corolla во дворе совершил наезд на велосипедиста 2015 года рождения. Мальчик выехал из-за угла дома и не успел остановиться.
В результате ДТП велосипедист пострадал. Характер полученных травм уточняется.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru