Юрист Манько: «За оставленный в подъезде мусор грозит штраф до 3 тысяч рублей»

Мусор в подъезде — это правонарушение с конкретными санкциями. Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

За оставленные в подъезде пакеты с мусором соседу грозит штраф до двух тысяч рублей. Если отходы создают угрозу пожара или перекрывают пути эвакуации, сумма взыскания может вырасти до трех тысяч. Об этом сообщает издание «Абзац».

Юрист Александр Манько пояснил, что складирование бытового мусора в местах общего пользования является административным правонарушением. Чтобы привлечь нарушителя, он рекомендовал сделать фото и видео с фиксацией даты, времени и места, а также попросить двух соседей подтвердить факт нарушения. Собранные материалы нужно направить в управляющую компанию, Роспотребнадзор и МЧС — по результатам проверки уполномоченные органы составят протокол.

Если сосед хранит в подъезде легковоспламеняющиеся материалы либо ведет себя агрессивно, юрист посоветовал вызывать участкового. Полицейский проведет профилактическую беседу, а при оскорблениях или нецензурной брани может составить протокол о мелком хулиганстве. Манько подчеркнул, что мусор в подъезде — это правонарушение с конкретными санкциями, и после первого штрафа сосед задумается, прежде чем снова оставить пакет на общей площадке.

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